Роспотребнадзор рассказал, чего могут требовать пассажиры в случае задержки рейса, сообщает DEITA.RU по материалам надзорного ведомства.

В связи c произошедшими задержками авиарейсов, Роспотребнадзор разъяснил законодательные аспекты обеспечения защиты прав пострадавших пассажиров.

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, за задержку отправления рейса перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

При перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги:

предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время;

размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;

доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;

организация хранения багажа.

Все эти услуги перевозчик обязан предоставить без взимания дополнительной платы.

Накануне настоящая трагикомедия разыгралась в китайском аэропорту Чжэнчжоу. Перед вылетом авиалайнера «West Air» в Шэньчжэнь один из пассажиров попытался заставить сотрудника аэропорта извиняться перед ним на коленях. Причиной конфликта стала задержка рейса.

Дмитрий Санников