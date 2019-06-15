Роспотребнадзор рассказал, чего могут требовать пассажиры в случае задержки рейса, сообщает DEITA.RU по материалам надзорного ведомства.
В связи c произошедшими задержками авиарейсов, Роспотребнадзор разъяснил законодательные аспекты обеспечения защиты прав пострадавших пассажиров.
Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, за задержку отправления рейса перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.
При перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги:
предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;
два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;
обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время;
размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;
доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;
организация хранения багажа.
Все эти услуги перевозчик обязан предоставить без взимания дополнительной платы.
Накануне настоящая трагикомедия разыгралась в китайском аэропорту Чжэнчжоу. Перед вылетом авиалайнера «West Air» в Шэньчжэнь один из пассажиров попытался заставить сотрудника аэропорта извиняться перед ним на коленях. Причиной конфликта стала задержка рейса.
Дмитрий Санников