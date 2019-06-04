Что делать, если вы попали в ДТП, сообщает DEITA.RU.

При ДТП водитель сразу остановите транспортное средство. Объективно оценивайте ситуацию.

Не пострадали ли вы и ваши пассажиры? Включите аварийку и проверьте, что с другими участниками ДТП. Если требуется – окажите первую помощь и вызовите скорую.

Нет пострадавших, которых нужно срочно доставить в больницу – обязательно оставайтесь на месте происшествия. Уехать нарушение, за которое можно лишиться прав и получить 15 суток ареста.

Поставьте знак аварийной остановки в 15 – 30 метрах от автомобилей. Если его нет – сгодится любой хорошо видимый предмет.

Зафиксируйте на фото и видео место происшествия и расположение всех транспортных средств, желательно с разных ракурсов. Запишите номера всех автомобилей, включая авто свидетелей. Это поможет в разбирательстве и в получении страховых выплат.

Освободите дорогу для движения транспорта, отъехав на обочину, парковку или к ближайшему посту ГИБДД.

Обменяйтесь данными полисов с другими участниками ДТП, даже если сотрудника ГИБДД рядом нет. Тому, кто не виновен в ДТП, оплатят страховку.

Если ваш автомобиль только что куплен, и страховка не оформлена, оштрафовать вас за отсутствие полиса нельзя. Но тогда пострадавшему вы заплатите сами.

Обсудите с участниками аварии случившееся и оцените ущерб. Если отсутствуют разногласия, заполните Извещение о ДТП для урегулирования в рамках Европротокола по ОСАГО.

Когда у вас есть разногласия по обстоятельствам события, передавайте информацию о ДТП в РСА через мобильное приложение. Заполните Извещение о ДТП, возьмите одну копию и передайте в страховую компанию в течение 5 рабочих дней с даты ДТП, с фотографиями.

Виновник ДТП должен передать свое транспортное средство на осмотр страховщику не позднее, чем за 5 рабочих дней после аварии. И в течение 15 рабочих дней не ремонтировать автомобиля. В противном случае страховщик вправе предъявить после выплаты страхового возмещения регрессные требования.

Помните: страховая компания возместит ущерб до 100 тысяч рублей, не больше.

Важно знать: не съезжайте с места ДТП, если вы не зафиксировали его.

Когда ситуация не вписывается в условия Европротокола, вызывайте сотрудника ГИБДД. Попросите очевидцев дать показания, пока ждете.

Инспектору ГИБДД передайте свою версию событий. Прочтите протокол перед тем, как подписать. Убедитесь, что он заполнен до конца. Не чувствуете своей вины – не признавайте.

Анастасия Туркова