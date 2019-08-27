Спор россиянки и медиков дошел до Верховного суда, где пояснили, что пациент должен доказать только факт своих мучений, а все остальное властям докажут врачи, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Верховный суд уточнил, что свою невиновность и непричастность к страданиям больного должны медики доказать дважды. Первый раз объяснить суду, что вред здоровью они не нанесли, а второй, что не причинили морального вреда все тому же пациенту.

К такому решению Верховный суд подтолкнула история, которую обжаловала пенсионерка — инвалид первой группы. Она обращалась в больницу, однако ничего критичного специалисты у нее не нашли. Позднее, в другом медучреждении, был поставлен диагноз «несросшийся перелом шейки бедра». Посчитав, что ей была оказана некачественная медпомощь, пожилая женщина обратилась в суд.

Суд первой и второй инстанции, ознакомившись с материалами дела, посчитал, что медики правы и отказал пенсионерке в иске. Гражданке пришлось дойти до верховного суда, где суд постановил, что свою невиновность должны доказать врачи.

Екатерина Брязгунова