Что делать при потере автомобильных номеров

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О том, как вести себя, оставшись без опознавательных автомобильных знаков, расскажет DEITA.RU.

Автолюбители на огромных просторах нашей страны нередко попадают в неприятные ситуации, когда нужно форсировать большую реку или переехать большую лужу после дождя. Осадки в нашей стране бывают внезапными и очень обильными, так что подобная обстановка может застать автолюбителей прямо в их городе.

Следствием таких случаев зачастую бывает потеря автомобильного номера. Чаще - спереди, но бывает и так, что отлетают сразу оба номера.

В такой ситуации нужно первым делом отправляться в ближайшее отделение ГИБДД. Напомним, что в случае если этого не сделать и продолжать ездить, как ни в чём не бывало, очень быстро можно получить штраф до пяти тысяч рублей или в случае повторного нарушения в течение года - лишиться прав на срок до полугода.

Именно поэтому следует сразу обратиться в компетентные органы и объяснить инспекторам ситуацию, после которой у вас не осталось номеров. Стати, их могут скрутить и обычные хулиганы. Также номер может отлететь от ветра или на большой скорости.

После вашего обращения, любое использование ваших номеров снимет с вас ответственность. Вам также должны выдать талон, который является свидетельством о том, что вы прошли эту процедуру.

Дальше вам нужно изготовить дубликат в частной фирме, которая этим занимается и спокойно продолжить ездить. 

Дмитрий Шевченко

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