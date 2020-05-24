Что делать с «капризными» ремнями безопасности

Каждый водитель порой сталкивается с, казалось бы, небольшой, но изрядно мешающей в жизни проблемой – заедают ремни безопасности, да так, что порой сложно пристегнуться. Или, обратная ситуация – поездка закончена, а ремень «не желает» возвращаться назад, в исходное положение. Специалисты рассмотрели несколько вариантов проблемы и способов их решения, сообщает ИА DEITA.RU. со ссылкой на автопроект «Российской газеты».

Причиной чаще всего становится грязь. Банально и просто, но именно она часто мешает нормальной работе ремня. Попадает она с водительских и пассажирских рук, которые не всегда бывают чистыми, особенно после заправки, замены колес или ремонтных действий. В таком случае будет достаточно помыть сам ремень – открепить его, помыть дома с мылом и хорошенько просушить. Если ремень забит пылью и грязью слишком сильно – то лучше будет обратиться в автосервис, где нужный механизм грамотно демонтируют и заменят на новый.

Также можно разобрать и отремонтировать конструкцию самостоятельно. Для этого понадобятся плоские и крестообразные отвертки и накидные ключи. Общая рекомендация следующая: разобрав катушку ремня безопасности и добравшись до трущихся деталей, удалите загустевшую смазку, которая наверняка препятствует четкой работе блокирующего механизма. При чистке можно воспользоваться «волшебной» WD-40.

Чтобы исключить эксцессы и добиться максимально четкой работы механизма, следует подогнуть скобу - медную лапку, на которую воздействует шарик. Речь о специальном шарообразном элементе, который отвечает за фиксацию. Он перемещается через рычажки, цепляясь за шестеренки катушек. Иными словами, дайте шарику чуть большую свободу, уменьшив угол сгиба лапки. Гнуть нужно до такой стадии, чтобы при вертикальном положении катушки фиксатор не входил в зацепление с зубцами катушки.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, остается только заменить узел и, желательно, как можно скорее.