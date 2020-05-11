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Что делать с похитителями собственных детей – обсудят в Госдуме
Более чёткий алгоритм действий могут разработать для судебных приставов
Оксана Пушкина, заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила, что на рассмотрение в Госдуму вынесут вопрос о действиях судебного пристава-исполнителя во время передачи ребёнка родителю, с которым несовершеннолетний остаётся по решению суда, сообщает ИА DEITA.RU.
Депутат отмечает, что один из вопросов, который остаётся нерешённым, остаётся вопрос действий сотрудника, который должен передать ребёнка родителю, в случае похищения малыша. Бывают случаи, когда по суду ребёнок остаётся с матерью, однако второй родитель не может смириться с данным решением, и находит свой выход из ситуации – похищение собственного ребёнка, пишет «Парламентская газета». Такое возможно и в случае, когда «законный» родитель не успевает прибыть на место передачи ребёнка, и второй родитель также незаконно забирает несовершеннолетнего.
Введение дополнительных мер просто необходимо. Так, например, предлагается передавать ребёнка под шефство органов опеки и попечительства для дальнейшего размещения несовершеннолетнего в учреждении для детей сирот. Оксана Викторовна отмечает, что такое пребывание гораздо менее травматично для психики ребёнка, нежели «мотание» с родителем по различным городам страны.
Законопроект будет вынесен для обсуждения и рассмотрения во втором чтении с учётом поправок от депутатов, а также замечаний Кабинета министров России.