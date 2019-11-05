Что делать жертве автоподставы, сказал юрист

Многие российские водители отмечают, что на автомобильных дорогах полным-полном мошенников, которые хотят разбогатеть на честных гражданах. Что делать, если водителю предъявляют ДТП, которого не было, рассказывает DEITA.RU со ссылкой на Autonews.

По мнению адвоката Олега Ярошика, первым делом нужно вызывать сотрудников ГИБДД, аргументируя это тем, что у водителя в наличии имеется полис ОСАГО, поэтому все компенсации должны быть проведены по закону. Для мошенников данная методика невыгодна, в первую очередь, из-за того, что одна и та же машина начнет мелькать в различных ДТП. Злоумышленники хотят получить выплату сразу, на месте. В связи с этим с вероятностью четыре из пяти дело закончится тут же, полюбовно.

Также юристы отмечают, что ни в коем случае не нужно поддаваться на уговоры «пострадавших», потому что их главная задача — навязать водителю свою игру, где они дадут фору любому. Они же знают правила этой игры.

«Не стоит бояться, если мошенники согласятся на вызов стражей порядка. При составлении протокола нужно писать свою версию происходящего и указывать: вы предполагаете, что стали жертвой мошенничества», — отмечает юрист, добавляя, что очень важно тут же искать свидетелей, опрашивать, узнавать, есть ли поблизости камеры видеофиксации.

Также можно сделать запрос в ГИБДД, фигурировала ли данная машина или «потерпевшие» в других авариях, это все позволит доказать в суде, что водитель оказался жертвой мошенничества.

Екатерина Брязгунова