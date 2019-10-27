«Что его ожидало, было хуже» — почему солдат расстрелял сослуживцев

Эксперт-криминалист СКР Дмитрий Кирюхин уверен, что солдат расстрелял десятерых сослуживцев в Забайкалье из-за неуставных отношений, сообщает DEITA.RU.

«То, что его ожидало, было хуже», — цитирует Life Кирюхина.

По словам эксперта, данный случай не похож на остальные, так как обычно в подобных ситуациях последнюю пулю срочники оставляют для себя. В этой же ситуации он, судя по всему, все четко спланировал. Молодой человек точно знал, кто где находится, и, видимо, еще лучше представлял себе то, чем его возвращение с поста в караул обернется.

Ранее прошла информация, что солдат, проходящий срочную службу в Забайкалье, расстрелял сослуживцев. Восемь человек погибли и двое тяжело ранены. Друзья и близкие солдата, которого, видимо, неуставные отношения, толкнули на страшный шаг, не верят в нервный срыв.

Стоит отметить, что о тревожной ситуации в российской армии СМИ пишут очень давно.

Екатерина Брязгунова