Что есть первого января, рассказала эндокринолог

По мнению специалиста, утром первого января необходимо легко позавтракать, после чего выйти на прогулку, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала RT заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Cавельева, в обед можно доесть оставшиеся салаты, а вечером снова выйти на свежий воздух или сходить в гости.

Главное после Нового года не перегружать организм лишними калориями, подчеркнула эндокринолог. Для разгрузки медик рекомендует кефир, кашу на обезжиренном молоке или воде, а также легкий куриный бульон.

Дмитрий Санников