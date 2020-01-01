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6 Декабрь 2019, 18:15

Что есть первого января, рассказала эндокринолог

алкоголь

По мнению специалиста, утром первого января необходимо легко позавтракать, после чего выйти на прогулку, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала RT заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Cавельева, в обед можно доесть оставшиеся салаты, а вечером снова выйти на свежий воздух или сходить в гости.

Главное после Нового года не перегружать организм лишними калориями, подчеркнула эндокринолог. Для разгрузки медик рекомендует кефир, кашу на обезжиренном молоке или воде, а также легкий куриный бульон.

Дмитрий Санников

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