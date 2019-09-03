Небольшие кустарники непонятного происхождения выросли на грядке у жителей Приморья, сообщает DEITA.RU. Фотографию с дачи опубликовал паблик revizor_vdk.

По словам дачников, они приобретали семена обычной капусты, однако выросли деревья.

«Может ваши подписчики знают что это? На зиму придется покупать капусту солить», — сетуют граждане.

Пользователи Instagram оказались более грамотные, чем садоводы, и пояснили, что это просто-напросто капуста-пустоцвет. Здесь стоит отметить, что существует всего лишь четыре причины, почему капуста не завязывается в кочаны. Среди причин — плохие семена, кислая почва, плохие предшественники и неправильное место.

Стоит отметить, что часть подписчиков паблика отметили, что они не однократно сталкивались с подобной проблемой. Они предполагают, что беда в семенах.

Екатерина Брязгунова