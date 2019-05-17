Об аннулировании результатов конкурса «Голос. Дети» стало известно накануне, 16 мая. Заявление об этом сделал Первый канал, сообщает DEITA.RU.

Иностранным экспертам удалось выявить, что в ходе проведения конкурса с трехсот номеров пришло порядка восьми тысяч сообщений в поддержку Микеллы Абрамовой. В связи с этим было принято решение об аннулировании результатов конкурса.

В вопросе: «Что же теперь грозит родителям несостоявшейся победительницы?» разбирался портал Teleprogramma.pro. На сегодняшний день речи о возмещении морального вреда детям не идет, ведь никто точно не мог предсказать фамилии победителей. Возмещаться будет исключительно материальный вред Первому каналу, репутация которого пострадала из-за аферы с накруткой голосов дочери звезды шоу-бизнеса Алсу и Яна Абрамова.

Отмечается, что на данный момент доказать, что именно родители Микеллы Абрамовой являлись заказчиками подтасовки голосования, достаточно сложно, потому что делалось это через что называется третьи лица. Однако здесь нужно учитывать тот факт, что других заинтересованных в этом деле нет и быть не может.

В свою очередь, в результате накрутки голосов Максим Ержан потерял свое законное первое место и был смещен на второе. Именно его представители имеют права требовать компенсации морального вреда.

По словам матери Максима Ержана, семья сейчас пребывает в шоке и им просто не верится. В разговоре с корреспондентом РИА Новости женщина заявила, что пока не известно, каким образом будет происходить пересчет голосов.

Екатерина Брязгунова