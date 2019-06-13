Знак аварийной остановки должен обязательно быть в автомобиле наравне с огнетушителем и аптечкой. Что же грозить водителю за его отсутствие, разбиралось DEITA.RU.

Согласно КоАП РФ, в случае если инспектор ГИБДД не обнаружит в автомобиле знак аварийной остановки, водитель заплатит штраф в размере 500 рублей. Это в худшем случае. В лучшем — отделается легким испугом, а именно: предупреждением. Когда же автомобилист, ставший участником дорожно-транспортного происшествия, не выставит аварийный знак на месте ДТП, тут уже без штрафа не обойтись. Государству придется заплатить 1000 рублей.

Вот и получается, что половица: «Скупой платит дважды» верна и сегодня. Обязательный автомобильный атрибут можно купить за 150–300 рублей, а в случае чего придется заплатить как минимум в три раза больше.

Ранее прошла информация о том, что за оставление места аварии без контакта грозит лишение прав до полутора лет. То есть, если автомобилист подрезал машину, та резко затормозила, а следом в нее приехал сзади идущий автомобиль. Сотрудники ГИБДД, впрочем, как и суды низших инстанций предпочитают возлагать вину на того, кто не успел вовремя затормозить. Однако Верховный суд уверен, что виновник тот, кто подрезал. Мало того, что устроил аварию, так еще и уехал в неизвестном направлении, за что и должен быть наказан по всей строгости закона.

Екатерина Брязгунова