Как быть, если на колесе автомобиля появилась грыжа, сообщает DEITA.RU.

С такими колесами нельзя ездить – это совершенно точно. Лучше сразу снимите его и ставьте запасное, поскольку лопнуть пострадавшая шина способна в самый неожиданный момент, даже на высокой скорости. В качестве последствий вероятны травмы, ДТП и повреждение авто.

Также на колесах с грыжей нарушена балансировка. Везите его в шиномонтаж, но имейте в виду: даже после установки мастерами заплатки, дефект может проявиться снова в том же месте. Да и не на всякую шину заплатку можно поставить.

Как ни крути, в конечном счете все-таки придется купить новую покрышку.

Анастасия Туркова