Что накручивает плату за услуги ЖКХ, сказала эксперт

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Экономический консультант Финансового университета при правительстве Российской Федерации Ирина Сосенкина рассказала о коварстве теплого пола. По словам эксперта, в зимний период пол потребляет почти 10 процентов от всех денег, уплаченных за ЖКУ в месяц. А в межсезонье такие расходы могут набежать уже за две недели «утепления», сообщает DEITA.RU.
Так, отмечает Ирина Сосенкина, при расчете на четырех квадратных метра теплого пола и его средней мощности в полторы сотни ватт, в месяц (при ежедневном согревании ног по шесть-семь часов) выходит около 390 рублей. Это около 8 процентов от всех квитанций, которые нужно оплачивать за «коммуналку». Впрочем, уверена эксперт, эти цифры — самые средние, и многое зависит от производителя пола, материала, из которого он сделан, площади помещения и отличий в тарифах в регионах. Однако, в межсезонный период, продолжает правительственный экономист, когда отопления уже нету, но на улице все еще холодно, пол может отнимать в два раза больше денег из кошелька потребителя.
Отмечается, что при использовании более современных материалов и терморегулятора, потребляемую мощность теплого пола можно сократить до сорока процентов
Евгений Черемухин