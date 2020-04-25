Что не так в борьбе с пандемией, сказали ученые

Исследователи Принстонского университета сформировали перечень поведенческих ошибок, способных замедлить выход из кризиса по окончании пандемии, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению ученых, в числе таких вещей страх перед неизвестным. Опасаясь COVID-19, люди способны забывать о собственном здоровье, отказаться от спорта, нарушить режим сна, а изоляция может усугубить имеющиеся психические расстройства, пишет «Лента».

Кроме того, эксперты предупреждают, что после прекращения карантинных мер может пойти негатив в сторону медиков. Представители системы здравоохранения, по мнению обывателей, действую неправильно: неэффективно или же чересчур жестко. При этом действия властей и, соответственно, медучреждений разнятся на разных этапах пандемии.

Еще одна проблема, выделенная специалистами, это неправильная интерпретация статистических данных о росте заболеваемости или спаде.