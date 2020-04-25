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Что не так в борьбе с пандемией, сказали ученые
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24 Апрель 2020, 19:15
Что не так в борьбе с пандемией, сказали ученые
Есть вещи, которые могут помешать выходу из кризиса
Исследователи Принстонского университета сформировали перечень поведенческих ошибок, способных замедлить выход из кризиса по окончании пандемии, сообщает ИА DEITA.RU.
По мнению ученых, в числе таких вещей страх перед неизвестным. Опасаясь COVID-19, люди способны забывать о собственном здоровье, отказаться от спорта, нарушить режим сна, а изоляция может усугубить имеющиеся психические расстройства, пишет «Лента».
Кроме того, эксперты предупреждают, что после прекращения карантинных мер может пойти негатив в сторону медиков. Представители системы здравоохранения, по мнению обывателей, действую неправильно: неэффективно или же чересчур жестко. При этом действия властей и, соответственно, медучреждений разнятся на разных этапах пандемии.
Еще одна проблема, выделенная специалистами, это неправильная интерпретация статистических данных о росте заболеваемости или спаде.