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«Что не указ, то маразм» — предложение министру разгневало россиян
Идея запретить черный цвет в одежде возмутила россиян, сообщает DEITA.RU.
Напомним, главе Минздрава Веронике Скворцовой предложили запретить черный цвет в одежде, чтобы у россиян значительно улучшилось настроение. Также в обращении к министру от известного стилиста Юлии Горни говорится, что данная мера позволит повысить работоспособность граждан, а также улучшить здоровье и избавить от некоторых психических расстройств.
В социальных сетях идею Горни не одобрили. Россияне уверены, что главное — хорошая работа и нормальная зарплата, а к ним уже и настроение как-нибудь приложится.
«Дайте работу с хорошей зарплатой и человек оденется по настроению!»
«Фильм «Джокер» только сейчас поняла. Он с дальним прицелом оказывается выпущен. Вокруг ерунда, а надо улыбаться кому-то искренне, кому-то назло. Ничего цвет поменяем и станет все норм».
«Я пять лет в черной шинели отходил. Вот думаю, что ж не так».
«Если убрать из правительства некоторых людей, у россиян сразу поднимется настроение и работоспособность».
«Мой цвет настроения - Чёрный!!! Вообще, уже крыша едет, чего ещё придумать».
«Или что будет с носками».
«А как же цвет волос у большинства тёмные волосы».
«Как нужно употребить запрещённые препараты, чтобы такое придумать. Значит - мы платим налоги на содержание таких…, очень печально....
«Они прекратят там ерундой страдать, то айфоны нельзя, то черную одежду, совсем уже обнаглели. Давайте сразу в пещеры вернёмся и будем камень о камень тереть».
«Им реально ничего умного в голову не идёт. Я-то думаю, что не так, а вот оно что - цвет чёрный мешает».
«По-моему, им всем пора уже на пенсию или в отставку. Что не указ или постановление то маразм».
Екатерина Брязгунова