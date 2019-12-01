«Что не указ, то маразм» — предложение министру разгневало россиян

Идея запретить черный цвет в одежде возмутила россиян, сообщает DEITA.RU.

Напомним, главе Минздрава Веронике Скворцовой предложили запретить черный цвет в одежде, чтобы у россиян значительно улучшилось настроение. Также в обращении к министру от известного стилиста Юлии Горни говорится, что данная мера позволит повысить работоспособность граждан, а также улучшить здоровье и избавить от некоторых психических расстройств.

В социальных сетях идею Горни не одобрили. Россияне уверены, что главное — хорошая работа и нормальная зарплата, а к ним уже и настроение как-нибудь приложится.

«Дайте работу с хорошей зарплатой и человек оденется по настроению!»

«Фильм «Джокер» только сейчас поняла. Он с дальним прицелом оказывается выпущен. Вокруг ерунда, а надо улыбаться кому-то искренне, кому-то назло. Ничего цвет поменяем и станет все норм».

«Я пять лет в черной шинели отходил. Вот думаю, что ж не так».

«Если убрать из правительства некоторых людей, у россиян сразу поднимется настроение и работоспособность».

«Мой цвет настроения - Чёрный!!! Вообще, уже крыша едет, чего ещё придумать».

«Или что будет с носками».

«А как же цвет волос у большинства тёмные волосы».

«Как нужно употребить запрещённые препараты, чтобы такое придумать. Значит - мы платим налоги на содержание таких…, очень печально....

«Они прекратят там ерундой страдать, то айфоны нельзя, то черную одежду, совсем уже обнаглели. Давайте сразу в пещеры вернёмся и будем камень о камень тереть».

«Им реально ничего умного в голову не идёт. Я-то думаю, что не так, а вот оно что - цвет чёрный мешает».

«По-моему, им всем пора уже на пенсию или в отставку. Что не указ или постановление то маразм».

Екатерина Брязгунова