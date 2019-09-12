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Что опаснее: езда на низких или высоких оборотах

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Что хуже скажется на двигателе авто: использование его на низких оборотах или на высоких, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на АВТОБЛОГЕР.

На средних, как полагается, водят автомобиль отнюдь не все. Нередко автолюбитель предпочитает высокие или низкие.

И если непродолжительная езда в таком режиме не повлияет на работу двигателя, то регулярная эксплуатация авто на низких оборотах создаст серьезную нагрузку на детали, снизит ресурс мотора. Движение на высоких оборотах приведет к появлению на деталях масляной пленки на деталях и к их ускоренному износу. Возрастает опасность повреждений в реальном времени.

Вреднее может оказаться езда на высоких оборотах, поскольку именно при ней выше риск, что один из узлов не выдержит и окажется поврежден.

Анастасия Туркова

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