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Что ответить инспектору ГИБДД, который штрафует за включение не тех фар днем
Желая выписать водителю штраф, инспектор по-своему трактует ПДД
В России уже больше
10 лет все водители обязаны передвигаться днем с включенным ближним
светом или дневными ходовыми огнями. Некоторые водители вместо этого света
используют противотуманки, сообщает ИА DEITA.RU.
Выписывая штраф, инспектор опирается на пункт 19.5 ПДД – там сказано, что в светлое время суток водитель должен включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Если вместо них водитель включил противотуманки, то ему попытаются выписать штраф в размере 500 рублей.
Как пишет «Автовзгляд», на самом деле, ПДД позволяют использовать противотуманки днем вместо фар – такая норма прописана в пункте 19.4 ПДД. Так что инспектору ГИБДД стоит напомнить об этом пункте, если он хочет оштрафовать водителя.