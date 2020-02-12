Что ответить инспектору ГИБДД, который штрафует за включение не тех фар днем

В России уже больше 10 лет все водители обязаны передвигаться днем с включенным ближним светом или дневными ходовыми огнями. Некоторые водители вместо этого света используют противотуманки, сообщает ИА DEITA.RU.



Выписывая штраф, инспектор опирается на пункт 19.5 ПДД – там сказано, что в светлое время суток водитель должен включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Если вместо них водитель включил противотуманки, то ему попытаются выписать штраф в размере 500 рублей.

Как пишет «Автовзгляд», на самом деле, ПДД позволяют использовать противотуманки днем вместо фар – такая норма прописана в пункте 19.4 ПДД. Так что инспектору ГИБДД стоит напомнить об этом пункте, если он хочет оштрафовать водителя.