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Что ожидать от погоды в среду, сказали синоптики

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Составлен прогноз погоды во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Синоптики составили подробный прогноз погоды на среду, 20 ноября. данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, ближайшие сутки останутся холодными и ветреными. Во Владивостоке порывы ветра будут достигать 14 м/с. Рано утром температура воздуха составит до – 12 градусов, днем потеплеет до – 6.

Ночью в столице также прогнозируется сильный ветер. Воздух охладится до -11 градусов.

Елена Миронова

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