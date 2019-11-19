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Что ожидать от погоды в среду, сказали синоптики
Составлен прогноз погоды во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.
Синоптики составили подробный прогноз погоды на среду, 20 ноября. данные опубликованы на портале «Примпогода».
Так, ближайшие сутки останутся холодными и ветреными. Во Владивостоке порывы ветра будут достигать 14 м/с. Рано утром температура воздуха составит до – 12 градусов, днем потеплеет до – 6.
Ночью в столице также прогнозируется сильный ветер. Воздух охладится до -11 градусов.
Елена Миронова
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