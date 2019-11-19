Что ожидать от погоды в среду, сказали синоптики

Составлен прогноз погоды во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.



Синоптики составили подробный прогноз погоды на среду, 20 ноября. данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, ближайшие сутки останутся холодными и ветреными. Во Владивостоке порывы ветра будут достигать 14 м/с. Рано утром температура воздуха составит до – 12 градусов, днем потеплеет до – 6.

Ночью в столице также прогнозируется сильный ветер. Воздух охладится до -11 градусов.

Елена Миронова