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Что подарить в Новый год 2020

новогодний подарок

Как известно, астрологи пророчат наступление года «белой металлической мыши». Но что подарить в Новый год 2020?

Как рассказал DEITA.RU маркетолог компании «Инферум» Леонид Сальников, «привязать» любой подарок к «белой металлической мыши» любой маркетолог сможет быстро.

«Вам известны 2 самых ценных ресурса, которые есть у человека: время и здоровье. Первый не восполнить, а второй легко упустить. Я и мои коллеги нашим подарком помогаем решить некоторые проблемы с «номером 2» в списке. Каждый год не позднее августа для любой более или менее уважающей себя компании начинается новогодний марафон. И касается он не только того, как провести всегосударственные каникулы, но и того – что же дарить.

Лично я, как маркетолог, уверен, что если уж компания решила делать новогодние подарки, то они должны:

1. Иметь ценность для получателя. Согласитесь, дарить мультитул бухгалтеру, ежедневник директору типографии, а очередную мышку сотруднику IT-компании несколько странно.

2. Быть так или иначе полезными. Все бесполезное безжалостно выкидывается или отдается детям на растерзание. По телефону скажут спасибо, а за глаза...

3. Служить напоминанием о подарившей компании или о её деятельности. Размещённый в нужном месте небольшого размера логотип компании всегда решал этот вопрос.

За долгое время работы на IT-рынке я заметил 3 тренда, которым следовали многие компании:

1. В 2010-2013 годах дорогой алкоголь дарился в астрономических количествах. Лично я получил в 2011 году больше 40 (!) бутылок различных напитков, а подарили мы их совсем неприличное количество. Мы следовали тренду и не особо задумывались.

2. С 2014 года стало популярным дарить подарки полезные, запоминающиеся, яркие. Мы дарили: гейзерные кофеварки и кофе; сырные доски с ножами и… наборы сыров. Вот, кстати, подарок с привязкой к символу грядущего года. А также самостоятельно собранные деревянные ящики с новогодними украшениями и мини-сейфы с кодовыми замками и секретом внутри.

3. С 2016 по 2018 год хорошим тоном стало перечислять подарочный бюджет на нужды благотворительных фондов, а партнёрам и Клиентам отправлять открытки, нарисованные детьми, которым он помогает. Подчеркну, что ни о каком заказе картинок речь не шла: мы выбрали из тех, что дети уже создали. Стоит заметить, что многие компании поддерживают этот тренд до сих пор.

Сейчас я работаю на биотехнологическом рынке. И, если вы спросите у любого сотрудника нашей компании, что он бы подарил партнёру или Клиенту, то ответ будет один – Здоровье, или заботу о нем. Например, в форме корректора артериального давления.

корректор

 Откуда такая экзотика? Ответ прост: мы производим эти носимые приборы медицинского назначения с 2017 года и точно знаем: рано или поздно это устройство потребуется большинству из нас. По статистике ВОЗ за 2013 год более 1,13 млдр. людей страдают от гипертонии. Без профилактики и лечения это заболевание приводит к 45% инфарктов и 51% инсультов на планете», - рассказал Леонид Сальников.

Дмитрий Санников

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