Что посмотреть на новогодних каникулах – подборка сериалов

«Игра Престолов», «Чернобыль» и «Корона» получили заслуженную известность и популярность в России. Однако, есть и список менее востребованных – но не менее замечательных многосерийных фильмов, которые помогут скрасить досуг на длинных новогодних праздниках, сообщает DEITA.RU.

Подборку интересных и достойных сериалов представил ТАСС.

Итак, особое внимание уделено сериалу «Конь БоДжек» - истории антропоморфного животного – центрального героя повести. Первый эпизод вышел в 2014 году. Истории, полные злободневности и острой сатиры.

«Охотник за разумом» подойдет любителям криминальных триллеров, историй о спецагентах и ФБР. Серийные убийства, похищения детей и масса расследований – фильм будет держать в напряжении до последнего.

«Флибэг» - сложный, полный психологизма и неприкрытых правд фильм, который задевает многих зрителей.

«Лучшие вещи» - сериал, в котором автором сценария, продюсером, исполнительницей главной роли и иногда режиссером является один человек – Памела Адлон. Сериал о личной жизни, бытовых проблемах, трудностях с детьми-подростками и профессиональной сферой. Громко, ярко и очень лично.

«А теперь — апокалипсис» - сериал, названный в подборке «безумным». Три друга, живущих в Лос-Анджелесе, имеют разные проблемы. Один ждет Конца Света и повсюду видит знаки, его предвещающие. Второй пытается достигнуть успеха на поприще сценариста, а третья подруга имеет проблемы со своим бойфрендом.

Александра Маслова