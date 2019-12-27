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Что посмотреть на новогодних каникулах – подборка сериалов
«Игра Престолов», «Чернобыль» и «Корона» получили заслуженную известность и популярность в России. Однако, есть и список менее востребованных – но не менее замечательных многосерийных фильмов, которые помогут скрасить досуг на длинных новогодних праздниках, сообщает DEITA.RU.
Подборку интересных и достойных сериалов представил ТАСС.
Итак, особое внимание уделено сериалу «Конь БоДжек» - истории антропоморфного животного – центрального героя повести. Первый эпизод вышел в 2014 году. Истории, полные злободневности и острой сатиры.
«Охотник за разумом» подойдет любителям криминальных триллеров, историй о спецагентах и ФБР. Серийные убийства, похищения детей и масса расследований – фильм будет держать в напряжении до последнего.
«Флибэг» - сложный, полный психологизма и неприкрытых правд фильм, который задевает многих зрителей.
«Лучшие вещи» - сериал, в котором автором сценария, продюсером, исполнительницей главной роли и иногда режиссером является один человек – Памела Адлон. Сериал о личной жизни, бытовых проблемах, трудностях с детьми-подростками и профессиональной сферой. Громко, ярко и очень лично.
«А теперь — апокалипсис» - сериал, названный в подборке «безумным». Три друга, живущих в Лос-Анджелесе, имеют разные проблемы. Один ждет Конца Света и повсюду видит знаки, его предвещающие. Второй пытается достигнуть успеха на поприще сценариста, а третья подруга имеет проблемы со своим бойфрендом.
Александра Маслова