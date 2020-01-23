Что произойдет с пенсиями работающих пенсионеров после поправок в Конституцию

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок сказала, чего стоит ждать, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 23 января, депутаты Госдумы приняли поправки в Конституцию в первом чтении. Одна из поправок касается закрепления обязательной индексации пенсий и всех соц выплат.

Как пишет РИА Новости, если к концу работы над поправками в основной закон России ничего не изменится, то справедливость в отношении пенсий работающих пенсионеров восторжествует. Как отметила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева, изменения обязывают проводить регулярную индексацию пенсий. Ранее эти действия можно было отменить законом, чем в России и пользовались несколько лет подряд.

«Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируются», – ответила Хабриева.

Елена Миронова