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6 Декабрь 2019, 18:15

Что произойдет с пенсиями работающих пенсионеров после поправок в Конституцию

Пенсия

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок сказала, чего стоит ждать, сообщает DEITA.RU.

В четверг, 23 января, депутаты Госдумы приняли поправки в Конституцию в первом чтении. Одна из поправок касается закрепления обязательной индексации пенсий и всех соц выплат.

Как пишет РИА Новости, если к концу работы над поправками в основной закон России ничего не изменится, то справедливость в отношении пенсий работающих пенсионеров восторжествует. Как отметила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева, изменения обязывают проводить регулярную индексацию пенсий. Ранее эти действия можно было отменить законом, чем в России и пользовались несколько лет подряд.

«Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируются», – ответила Хабриева.

Елена Миронова

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