Недельный дайджест российских цен со ссылкой на Росстат публикует DEITA.RU.



За неделю в реализацию было выпущено 850 тысяч тонн бензина, однако его потребление по стране незначительно снизилось - на полпроцента.

В 23 субъектах федерации цены на бензин возросли. Более всего пострадали автомобилисты Дагестана - прирост цен составил 0,6%.

Снижение цены наблюдалось в Ставрополе, Биробиджане, Омске, Пскове и Владимире. Правда, это снижение настолько незначительно, что на реальный расклад оно не повлияло.

В среднем по стране на 1 копейку подорожал АИ-95, а вот АИ-98 вырос в цене аж на 8 копеек и теперь стоит 51,38. Для сравнения, в конце июля он стоил 51,23 за литр.

Что касается Приморья и Владивостока в частности, то сейчас АИ-92 в приморской столице в среднем стоит 43,09 за литр. АИ-95 можно приобрети за 45,25 а 98 бензин в усредненных значениях стоит 47,70.

Примечательно, что позиции Приморья немногосложные укрепились. Самый дорогой бензин традиционно в северных регионах - Якутия. Магаданская область, Камчатка и Чукотка.

Но если в июле средняя цена была выше, чем в Благовещенске и Хабаровске, то теперь Приморье радует автомобилистов статистикой. На Дальнем Востоке средняя цена за бензин дешевле тольк в Улан-Удэ.

Президент Владимир Путин подписал закон о корректировке демпфера, призванный сдержать цены на топливо после их разморозки. По нему правительство возмещает нефтяникам разницу между экспортной и внутрироссийской ценой.

Это позволило остановить шествие «бензинового амагеддона» по стране, но динамика продолжает медленно, но верно ползти вверх.

Василий Кучин