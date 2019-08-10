Взрыв за взрывом громыхнули серией на складе с боеприпасами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Это произошло девятого августа, турецкий город Рейхандлы у границы с Сирией. На часах по местному времени – половина четвертого утра. Взрывы повлекли за собой пожар, склад загорелся.

Ударной волной выбило стекла в нескольких зданиях неподалеку, но информации о пострадавших и погибших нет. Жителей в окрестностях эвакуировали, территорию оцепили. Перекрыты дороги, которые идут к складу.

Полицейские, медики и пожарные трудятся на месте происшествия.

Анастасия Туркова