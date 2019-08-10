10 Август 2019, 01:01
"Что творится": взрывы прогремели на военном складе
Источник изображения: www.tvnet.lv
Взрыв за взрывом громыхнули серией на складе с боеприпасами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.
Это произошло девятого августа, турецкий город Рейхандлы у границы с Сирией. На часах по местному времени – половина четвертого утра. Взрывы повлекли за собой пожар, склад загорелся.
Ударной волной выбило стекла в нескольких зданиях неподалеку, но информации о пострадавших и погибших нет. Жителей в окрестностях эвакуировали, территорию оцепили. Перекрыты дороги, которые идут к складу.
Полицейские, медики и пожарные трудятся на месте происшествия.
Анастасия Туркова
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