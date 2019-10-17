«Что ты меня выбешиваешь?» — конфликт в школе дошел до СКР

Следователи вмешались в конфликт между учителем истории и обществознания и учеником старших классов в Комсомольске-на-Амуре, сообщает DEITA.RU.

Напомним, молодой человек пришел неподготовленным к уроку и на протяжении всего занятия провоцировал педагога — юноша крошил стирательную резинку и бросал кусочки в мужчину.

Часть инцидента попала на видео. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, педагог громко спорил со школьником, который утверждал, что со стороны мужчины было рукоприкладство. «Что ты меня выбешиваешь?» — спрашивал неоднократно учитель, после чего грубо вывел несовершеннолетнего в коридор.

В стенах учебного заведения, как утверждает директор 36-й школы Елена Гутова, ходит давно, а в интернет просочилось накануне. Как пишет «Хабаровский край сегодня», конфликт исчерпан, привлекались родители школьника. И ученик, и учитель принесли друг другу извинения.

Однако инцидент вышел за пределы школы, поэтому Следственное управление СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономией занялось процессуальной проверкой, по результатам которой компетентные органы примут процессуальное решение.

Екатерина Брязгунова