«Что за бред?» – автомобилисты возмущены новым запретом

Минстранс предлагает запретить обгоны, сообщает DEITA.RU.



Специальные методологические рекомендации выпустил Минтранс. В них есть нормы установки знаков и нанесения разметки.

В документе говорится об опасных участках дороги, на которых запрещен обгон. Это традиционные повороты и горки. Однако теперь знаки, запрещающие обгон, и сплошная разметка могут появиться и на абсолютно прямых дорогах.

Также для того, чтобы обезопасить самих водителей, а заодно пополнить казну, на таких участках предлагается установить камеры фиксации нарушений.

Пользователи соцсетей возмущены такой инициативой:

«Что за бред? Как вообще такое могло в голову прийти?»

«Предлагаю вообще запретить движение по дорогам. И нанести разметку не только вдоль но поперек»

«Заставь дурака богу молится он и лоб расшибёт...»

Елена Миронова