«Что за бред?» – автомобилисты возмущены новым запретом

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Минстранс предлагает запретить обгоны, сообщает DEITA.RU.
Специальные методологические рекомендации выпустил Минтранс. В них есть нормы установки знаков и нанесения разметки.
В документе говорится об опасных участках дороги, на которых запрещен обгон. Это традиционные повороты и горки. Однако теперь знаки, запрещающие обгон, и сплошная разметка могут появиться и на абсолютно прямых дорогах.
Также для того, чтобы обезопасить самих водителей, а заодно пополнить казну, на таких участках предлагается установить камеры фиксации нарушений.
Пользователи соцсетей возмущены такой инициативой:
«Что за бред? Как вообще такое могло в голову прийти?»
«Предлагаю вообще запретить движение по дорогам. И нанести разметку не только вдоль но поперек»
«Заставь дурака богу молится он и лоб расшибёт...»
Елена Миронова