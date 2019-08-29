Предложенные чиновниками поправки в Семейный кодекс РФ, касающиеся «квартирных» алиментов, возмутили россиян. С отцов в разводе будут взыскивать дополнительные деньги в счет непредвиденных расходов на детей. Об этом сообщает DEITA.RU.

Мужчины в разводе недовольны отрывшейся перспективой вкладываться в «жилищный вопрос» бывших супруг вместе с ежемесячными платежами на содержание общих детей.

«А если бывшая жена сама изменила и подала на развод? Я плюсом к алиментам, которые плачу, ещё должен ей и её любовнику ремонт сделать? Что за бред», — негодуют отцы.

Вопреки ожиданиям законодателя, мамы в разводе тоже оказались не в восторге от инициативы. Женщины уверены, что данные правки не просто не помогут решить проблему со злостными неплательщиками алиментов, а приведут к более серьезным последствиям для российских семей.

«Суды за детей будут только дольше и сложнее. Лучше бы подумали о нормальных методах помощи всем детям в принципе: бесплатные кружки, места в детских садах. Возможность, например, посещения детского сада в выходные, если мама два через два», — предполагают женщины.

Против правок высказываются также и члены «разведенных» семей: «У моего мужа бывшая жена в официальном браке, ребенка второму мужу родила. А если она сейчас возьмет и специально разведется, чтобы еще денег поиметь? Мой муж военнослужащий, платит не маленькие алименты, а с ребенком видеться не дают. Если на нас еще и ипотеку бывшей жены повесят, похоже содержать мужа придется мне», «Мой сын снимает квартиру, потому что оставил детям и квартиру и все, что в ней. Платит алименты 75 процентов и теперь должен оплачивать ещё и ипотеку?».

«Я удивляюсь, почему все комментирует против. Но ведь действительно детям и их матери жить где-то надо, а алименты — это копейки. Конечно, родной отец должен помогать в решении жилищного вопроса», — считает другая сторона конфликта.

Напомним, законопроект о дополнительных алиментах на оплату аренды жилья или частичное погашение ипотеки бывших жен уже одобрен правительственной комиссией. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, дополнительные алименты будут взыскиваться судом на непредвиденные расходы, которые позволят повысить уровень жизни детей в разведенных семьях.

Екатерина Цой