«Что за бред» — в российских дворах запрещено парковаться

Информация о том, что за парковку и прогрев двигателя во дворе дома можно получить крупный штраф, вызвала двоякую реакцию жителей Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Напомним, согласно требованиям Правил дорожного движения, а именно: пункта 17.2 за прогрев двигателя и стоянка более пяти минут во дворе многоквартирного дома можно заработать штраф в 1,5 тысячи рублей. Речь идет не только о тех территориях, где указана так называемая жилая зона, но и об обычных дворах. Это указано отдельным пунктом – 17.4.

Информацию о штрафе опубликовал приморский паблик Instagram. Примечательно, что многие автомобилисты даже не поверили в подобный пункт дорожных правил, ведь на ночь паркуются во дворах все и всегда, а утром автомобилисты по 10 минут прогревают двигатель.

Вот, что пишут люди, зная о старом правиле, который совершенно не соблюдается в России.

«Да до этой полиции полмесяца дозванивалась и не дозвонилась. Это нужно видеофиксация и в ГИБДД отправлять. А то действительно, от прогрева в подъездах вонище стоит. А людям какого нюхать эти выхлопы, у кого прям под окнами паркуют. Таких и нужно штрафовать. Есть закон, даже по СанПиН, запрещена парковка ближе 10 метров от подъездов».

«Знака жилая зона нет, значит – ничего страшного», — отмечают граждане, однако тут же им отвечают: «В последнем пункте 17-го раздела ПДД говорится, что данный раздел распространяется и на дворовые территории. Так что знак жилой зоны необязателен».

«Лучше штраф полтора рубля заплатить, чем новый двигатель покупать».

«Как раньше жили? Даже во дворах не было гаражей, всё за пределами жилмассивов. Сейчас те гаражи заброшены, а дворы все машинами заставлены. Купите гараж и прогревание в нём машину. А то ставят под окнами и дымят по утрам, вся вонь в квартиры летит».

«У нас бабуля регулярно вызывает ГИБДД, когда возле дома, в котором она живёт на третьем этаже, кто-нибудь «заведён». Инспекторы ГИБДД регулярно приезжают. Меня просто попросили отъехать, с другими — не знаю, как разошлись».

«Живите тогда в лесу или в поле, там меньше выхлопных газов... Что за бред, вы каждый день в вдоль дорог ходите, заводы работают, да сосед элементарно курит... От того, что машина 5 мин. прогреется, ничего вы токсинов больше не получите... Едят всякую напичканную гадость и ничего, хвосты не выросли, а тут прям куда там».

«А ничего, что автобусы воняют и люди стоят рядом? Надо просто убрать транспорт. И на лошадях ездить».

Екатерина Брязгунова