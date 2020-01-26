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«Что за напасть» - подвалы в Перми затапливает кипяток

Хостел Пермь чп трубы

Второй раз за неделю подвалы в Перми затапливает из прорвавшихся труб отопления, сообщает DEITA.RU.

Как пишут местные СМИ, на этот раз кипящая вода затопила подвал жилого дома. В соцсетях отмечают что, скорее всего, затопило торговые помещения, размещенные в цоколе.

По данным пресс-службы пермской мэрии, пострадавших нет. На место выехала оперативная бригада, которая должна откачать воду из помещения.

Напомним, что ранее в Перми произошел похожий – но куда более страшный и резонансный случай. Там затопило подвал, в котором размещался хостел. Пятеро человек погибло от ожогов кипятком, еще пять госпитализировано.

Александра Маслова

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