«Что за напасть» - подвалы в Перми затапливает кипяток

Второй раз за неделю подвалы в Перми затапливает из прорвавшихся труб отопления, сообщает DEITA.RU.

Как пишут местные СМИ, на этот раз кипящая вода затопила подвал жилого дома. В соцсетях отмечают что, скорее всего, затопило торговые помещения, размещенные в цоколе.

По данным пресс-службы пермской мэрии, пострадавших нет. На место выехала оперативная бригада, которая должна откачать воду из помещения.

Напомним, что ранее в Перми произошел похожий – но куда более страшный и резонансный случай. Там затопило подвал, в котором размещался хостел. Пятеро человек погибло от ожогов кипятком, еще пять госпитализировано.

Александра Маслова