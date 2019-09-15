Что запрещено делать при встрече с инспектором, сказал юрист

Каждого водителя не раз и даже не два останавливал инспектор ГИБДД. Чтобы встреча со стражем порядка была короткой и даже не осталась в памяти, водителям нужно знать, каких действий в общении нужно избегать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на автоюриста.

Не следует похваляться знанием закона, особенно если эти знания почерпнуты в интернете. Кроме того, не нужно открывать Правила дорожного движения и тыкать инспектора носом. Если вас остановили за нарушение норм движения, рекомендовано внимательно выслушать сотрудника ДПС и в спокойном тоне попытаться оспорить его слова.

Ни в коем случае нельзя давать взятку. Взяткодателей ждет уголовная ответственность. При этом нужно помнить, что если инспектор вымогает деньги, возможно это всего лишь спецоперация, которая направлена на выявление тех, кто готов давать взятки.

Не стоит брать удостоверение инспектора в собственные руки. Если страж порядка далеко держит, просто попросите поднести поближе. И последний пункт — все общение с представителем власти записывайте на видеорегистратор. Любой водитель имеет на это полное право.

Екатерина Брязгунова