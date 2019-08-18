Ситуация в подтопленных районах Приморья в обзоре DEITA.RU по материалам ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как отмечают приморские спасатели, в настоящее время тайфун «Кроса» влияния на территорию края не оказывает, находится восточнее острова Хакайдо в Тихом океане и смещается на северо-восток.

В данный момент на северные районы края начал оказывать влияние атмосферный фронт, пришедший со стороны КНР. Незначительные осадки с количеством до 2 мм наблюдаются во Владивостокском, Артёмовском, Уссурийском городских округах и Хорольском муниципальном районе.

Сегодня наиболее сложная обстановка отмечается в бассейне реки Раздольная, где отмечаются интенсивные подъёмы уровня воды.

Вчера вечером в Хасанском районе прошли максимальные уровни паводка, на реке Цукановка при опасных отметках. В ближайшие двое суток на реках района ожидается спад воды.

Сохраняется небольшой подъем воды дождевого паводка в нижнем течении рек северных районов края Большая Уссурка, Малиновка, Бикин (в Дальнереченском, Красноармейском, Пожарском районах), вызванного сильными дождями.

На реке Маревка у села Покровка сохраняются уровни категории опасного явления. В ближайшие двое суток ожидается спад воды на данном участке.

Прохождение максимальных уровней паводка в нижнем течении рек Большая Уссурка, Малиновка, Бикин ожидается 18-19 августа, на реке Уссури на участке Графское-Тарташевка 21-22 августа. Существует вероятность подтопления близко расположенных к рекам хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков автомобильных дорог, низководных мостов, пониженных мест в населённых пунктах.

За текущие сутки наибольшее количество осадков зафиксировано во Владивостокском городском округе - 11.9 мм, Артёмовском городском округе – 11 мм, Уссурийском городском округе – 10,3 мм, Красноармейском муниципальном районе – 9,4 мм, Тернейском муниципальном районе – 9,1мм.

Остаются подтопленными 287 частных домов в 5 муниципальных образованиях, 1499 придомовых территорий в 6 муниципальных образованиях:

В Уссурийском городском округе: в селе Пуциловка – 12 домов и 75 придомовых территорий, в селе Алексей-Никольское – 9 домов.

В Дальнереченске подтопления вызваны стоком дождевых вод с сопок: подтоплено 268 придомовых территорий.

В Пограничном районе подтопления вызваны стоком дождевых вод с сопок: в посёлке Пограничный – 70 домов.

В Пожарском районе подтопления вызваны стоком дождевых вод с сопок: в посёлке Верхний Перевал – 125 домов.

В Хасанском районе подтопления вызваны стоком дождевых вод с сопок: в посёлке Краскино – 1 дом и 10 придомовых территорий в посёлке Посьет.

В Октябрьском районе: в селе Константиновка – 19 домов и 22 придомовые территории, в селе Чернятино – 12 придомовых терииторий, в селе Синельниково-2 – 62 дома и 224 придомовых территории, в селе Новогеоргиевка – 8 придомовых территорий, в селе Синельниково-1 – 49 домов и 143 придомовых территории, в селе Покровка 37 домов и 176 придомовых территорий. От воды освободились придомовые территории в селе Полтавка.

В Лесозаводске – 28 домов и 387 придомовых территории.

Наблюдаются переливы на 9 участках автодорог местного значения в 4 муниципальных образованиях:

В Красноармейском районе:

- перелив через дорогу местного значения «Лукьяновка – Новополтавка»;

- перелив через дорогу местного значения «Лукьяновка – Метеоритное – Измайлиха - Лимонники»;

- перелив через дорогу местного значения «Лукьяновка – Метеоритное – Измайлиха - Лимонники».

В Уссурийском городском округе:

- перелив через дорогу местного значения «Корсаковка – Яконовка»;

- перелив через дорогу местного значения «Борисовка-Кугуки-Линевичи-Утесное».

В Пограничном районе:

- перелив через дорогу местного значения «подъезд к селу Духовское».

- перелив через дорогу местного значения «Барановка-Садовый».

В Октябрьском районе:

- перелив через дорогу местного значения «Покровка-Новогеоргиевка»;

- перелив через дорогу местного значения «Ветгородок – мост село Заречное».

Из-за переливов дорожного полотна прервано дорожное сообщение в 12 населённых пунктах 6 муниципальных образований.

Существует возможность проезда грузового транспорта. В некоторых местах переливов работают лодочные переправы. Выставлены посты ГИБДД и тяжёлая техника. В местах переливов дежурят дорожно-коммунальные бригады.

Личный состав аэромобильной группировки находится в Дальнереченском городском округе, в Красноармейском, Хасанском и Октябрьском районах Приморья. Спасатели продолжают оказывать всю необходимую адресную помощь местным жителям. В круглосуточном режиме специалисты МЧС России проводят мониторинг гидрологической обстановки. В Дальнереченском районе работают 4 пожарно-насосных станции, производится откачка воды с придомовых территорий. В превентивных целях заблаговременно завезены медикаменты, продовольствие, горюче-смазочные материалы. В Октябрьском районе развёрнуты пункты временного размещения.

В Дальнереченске работают 4 пожарно-насосных станции, производится откачка воды. В населённом пункте Комиссаровка силами Ханкайского участка ГИМС организована лодочная переправа.

Дмитрий Санников