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Что ждет приморцев, рассказали синоптики

снег

По прогнозам приморских синоптиков, начало следующей недели будет холодным, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как отмечают приморские синоптики, в понедельник, 26 ноября, погода ожидается морозной, без существенных осадков. Температура ночью −13…−20 °C, в горных районах до −28 °C, на побережье −7…−12 °C. Днём −3…−10 °C, на северо-востоке до −14 °C.

Ночь на вторник останется морозной, а днем начнется повышение температурного фона. Максимальная температура относительно понедельника повысится на 5–8 градусов. К середине недели очередной атмосферный фронт вновь вызовет осадки и похолодание.

Во Владивостоке понедельник обещает быть холодным, ночью −8…−11 °C, днем −5…−8 °C. Сильный северный ветер добавит ощущение холода. Во вторник ветер станет тише, температура воздуха повысится. Ночь станет теплее на 1–2 градуса, а днём столбики термометров поднимутся до положительных значений. В середине недели возможен небольшой снег, усилится северный ветер и похолодает.

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