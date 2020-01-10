Что ждет приморцев в выходные, рассказали синоптики

Первая – очень короткая – рабочая неделя года была довольно морозной, на дорогах образовались внушительные снежные завалы. Что же ждет жителей края на выходных, расскажет сообщает DEITA.RU.

Так, согласно информации портала «Примпогода», снег ожидается лишь в отдельных районах края. В целом на территории региона будет повышенное давление.

Приморцев ждут очень морозные ночи - до 22 градусов ниже нуля, в горных районах – до -32. Днем будет теплее – от семи до 12 градусов.

В воскресенье на всей территории края похолодает, правда, незначительно, на 1-3 градуса. Это связано с усилением антициклона.

В дальневосточной столице снега не будет. Однако, будет довольно морозно. Кроме того, ожидается порывистый северный ветер, который сделает погоду еще холоднее.

Александра Маслова