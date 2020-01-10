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6 Декабрь 2019, 18:15

Что ждет приморцев в выходные, рассказали синоптики

Новогодняя площадь Владивосток

Первая – очень короткая – рабочая неделя года была довольно морозной, на дорогах образовались внушительные снежные завалы. Что же ждет жителей края на выходных, расскажет сообщает DEITA.RU.

Так, согласно информации портала «Примпогода», снег ожидается лишь в отдельных районах края. В целом на территории региона будет повышенное давление.

Приморцев ждут очень морозные ночи  - до 22 градусов ниже нуля, в горных районах – до -32. Днем будет теплее – от семи до 12 градусов.

В воскресенье на всей территории края похолодает, правда, незначительно, на 1-3 градуса. Это связано с усилением антициклона.

В дальневосточной столице снега не будет. Однако, будет довольно морозно. Кроме того, ожидается порывистый северный ветер, который сделает погоду еще холоднее.

Александра Маслова

 

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