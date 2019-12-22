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Что ждет регион в понедельник, рассказали синоптики
Прогноз погоды на понедельник, 23 декабря, дали приморские синоптики, сообщает DEITA.RU по материалам портала «Примпогода».
По прогнозу приморских синоптиков, днем 23 декабря во Владивостоке осадков не ожидается. А вот ветер будет умеренный до сильного, порывами сильный - до 18 м/с. Температура воздуха ожидается от -8 до -10 °C.
Как отмечают приморские синоптики, погода в крае будет
соответствовать сезону. Морозы станут крепче, чем накануне: ночью -18...-25 °С,
в горных районах воздух выхолодится до -33 °С. Днем -9...-14 °С, на побережье
теплее, -1...-6 °С. Значительных осадков не ожидается, лишь в отдельных районах
на фоне поля повышенного атмосферного давления может пройти небольшой снег.
Дмитрий Санников