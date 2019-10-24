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«Чтобы меньше народ травили»: налог на масло поднимут

масло

В России прогнозируют резкий рост цен на некоторые продукты из-за повышения налога на пальмовое масло до двадцати процентов. Об этом сообщает DEITA.RU.

В Госдуме обсуждают необходимость поднятия налога за ввоз пальмового масла в два раза, чтобы повысить продуктовую безопасность в стране. Авторы инициативы считают, что при двадцати процентном обязательном платеже производителям станет не выгодно добавлять опасный для здоровья компонент в свою продукцию, а значит вредному пальмовому маслу наконец-то найдется более здоровый аналог.

«Все это делается, чтобы производители меньше народ травили», - объяснили парламентарии.

Российские эксперты считают, что в случае вступления законопроекта в силу, инициатива чиновников приведет к повышению не продуктовой безопасности, а цен на продукты, в которых содержится пальмовое масло. В частности, речь идет о различных кондитерских изделиях: от шоколада от вафель с печеньем; пельменях, варениках, котлетах и прочих полуфабрикатов; майонезах, кетчупах и других соусах; сублимированных обедах и кашах быстрого приготовления и т.д.

Ранее лаборанты Чехии признали сливочное масло российского производства крайне опасным для здоровья человека т.к. в его составе обнаружен крайне высокий процент пальмового масла. Российские независимые эксперты отметили, что при нагреве до двухсот градусов и выше пальмовое масло, равно как соевое и кукурузное, превращается в канцерогенное вещество, известное своими губительными свойствами на здоровье. А врачи связывают употребление пальмового масла в пищу с повышенным уровнем заболеваемости онкологией среди россиян.

Напомним, с начала октября текущего года чиновники повысили указанный налог до десяти процентов, а также исключили льготы на поставку и производство пальмового масла.  

Екатерина Цой

 

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