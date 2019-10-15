Чтобы выжить: что делать при лобовом столкновении

Водителям рассказали, что делать при возникновении опасности лобового столкновения на дороге. Подробности сообщает DEITA.RU со ссылкой на МЧС России.

Первое правило - не поддаваться панике: сохранять спокойствие и трезвость ума. Не метаться по дороге. Не бросать руль и педали.

По словам спасателей, в критической ситуации автолюбителю гораздо безопаснее будет «влететь» в дерево, столб или леер, предварительно максимально снизив скорость, чем «встретить мордой» несущееся на полной скорости транспортное средство на встречу. Важно постараться наехать на неподвижное препятствие всем бампером, а не крылом авто. В последнем случае почти в ста процентах случаев последствия «встречи» будут крайне печальными как для авто, так и для пассажиров с водителем.

Перед наездом автолюбитель должен максимально сильно напрячь все мышцы тела, и сохранять этот тонус до полной остановки. Спина - максимально вжата в сиденье от копчика до шейных позвонков. Руки - крепко держат руль.

«Если водитель не пристегнут ремнем безопасности, нужно плотно прижаться грудью к рулевой колонке при скорости более шестидесяти километров в час», - советуют спасатели.

Те же действия с телом и сидением нужно проделать и пассажиру впереди, пассажирам сзади лучше упасть на пол и сгруппироваться между креслами. Если это невозможно - прижать живот к коленям, сжатыми в замок руками обхватить голову и шею. Детей взрослые должны накрыть собой.

«Сразу после ДТП необходимо понять, нет ли протечек горючего. Особенно это важно узнать, если авто было перевернуто», - продолжают МЧСники.

Выйти из авто, в случае если заклинило дверь, лучше через предварительно открытые или разбитые окна. Сразу после покидания салона необходимо отойти от автомобиля на несколько сотен метров и более и немедленно вызвать пожарную службу и МЧС.

Екатерина Цой



