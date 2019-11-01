«Чтобы жить вечно»: раскрыты подробности убийства мальчика в детском саду

Стали известны подробности страшного происшествия в детском саду «Сказка», где меньше десяти часов назад местный житель хладнокровно зарезал шестилетнего воспитанника учреждения из-за «голосов в голове». Об этом сообщает DEITA.RU.

Как уже установили сотрудники Следственного комитета Нарьян-Мара, ранее незнакомый семье убитого мальчика мужчина заявился в дошкольное учреждение в состоянии алкогольного опьянения. В связи с тем, что гость появился на пороге во время дневного сна детей, бабушки-охранницы решили, что это один из родителей решил зачем-то навестить своего ребенка и безропотно впустили к его детям.

По словам мамы погибшего мальчика, ни охранники, ни воспитателя даже не вышли, чтобы посмотреть на нежданного гостя. В то время, когда «хронический алкоголик под галлюцинациями» искал какого-нибудь ребенка, чтобы провести обряд «черной магии» для «вечной и безбедной жизни», сотрудники учреждения просто пили чай.

Когда именно женщины заметили что-то неладное не сообщается. Известно лишь, что зарезанный шестилетний ребенок почти сразу скончался от потери крови на руках у одной из воспитательниц. Отмечается, что «тревожная кнопка», которая вызвала на место происшествия наряд полиции, была нажата охранника детского сада уже после самостоятельного задержания тридцати шестилетнего убийцы.

Правоохранительные органы заявили, что задержанный был очень сильно пьян и, возможно, его действия стали результатом помутнения разума из-за алкогольной «белой горячки». В ходе допроса мужчина рассказал, что не хотел убивать мальчика, но это пришлось сделать, чтобы «сработало заклинание».

На данный момент по факту происшествия в Ненецком автономном округе заведено уголовное дело в отношение всех фигурантов: и преступника, и руководства детского сада, и воспитателей, и охранников.

Екатерина Цой