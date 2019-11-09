Чубайс обозвал соотечественников лентяями и идиотами

Политический деятель прошлого и руководитель «Роснано» в настоящем Анатолий Чубайс раскритиковал граждан СССР, сообщает DEITA.RU.

В документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи» Чубайс сказал, что вся жизнь в СССР была построена на лжи, и это понимали все, кроме «нескольких тысяч идиотов». Как считает Анатолий Чубайс, советские граждане были лентяями. Отношение граждан СССР к труду он прокомментировал поговоркой «Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила». «В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось», - заявил Чубайс.

« Вот это кино! А сейчас все построено на чести и достоинстве! Мы честно работаем от зари до зари, чтобы платить непомерные налоги, коммуналку, медицину, образование, жильё и прочее! И нам честно говорят: вы стали жить лучше и дольше, поэтому до пенсии не доживёте! Нам честно каждый год увеличивают цены на всё и честно снижают зарплату! Нам честно предлагают заплатить за то, что по закону должно быть бесплатным (образование, медицина и проч.)! Чиновники честно берут откаты с любого своего действия и воруют триллионами, а нам честно говорят, что на пенсию денег нет и не будет! Да и пенсии для 90% не будет вообще - не доживут!», - комментируют российские пользователи Сети размышления Чубайса.

«Советские люди не были лентяями. За 30 лет так и не удалось развалить всё, что было построено в СССР. Всё также работают заводы и шахты, плавится сталь, строятся здания. А что полезного для страны и для людей сделал лично сам Чубайс? Он не барин, а мы не холопы. И называть народ идиотами и лентяями не следует», - заключают россияне.

Дмитрий Санников