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Чубайс отберет пенсии россиян
6 Декабрь 2019, 16:30
Чубайс отберет пенсии россиян
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс намерен применить пенсионные деньги россиян с целью собственного обогащения, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал журналист Юрий Пронько.
По его словам, господин Чубайс никогда не отрицал и более того никогда не скрывал своих желаний и прямых намерений. Пронько уточнил, что компания политического деятеля «Роснано» является не чем иным, как венчурным фондом, который государство неоднократно делало финансовые вливания. Однако никакого прорыва не наблюдается, уточнил журналист в эфире «Царьграда».
Пронько уточняет, что отдавать деньги Чубайсу, а тем более возглавляемой им компании.
Напомним, что ранее Анатолий Чубайс выступал с предложением разрешить негосударственным фондам инвестировать накопления граждан в различные бизнес-стартапы.
В начале 2019 года в России стартовала пенсионная реформа, в результате которой с 2028 года граждане начнут уходить на пенсию на пять лет позже, чем их родители, бабушки и дедушки. Так, женщины покинут свои рабочие места в 60 лет, а мужчины в 65 лет.
Екатерина Брязгунова