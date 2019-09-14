Чубайс озвучил главную проблему российской экономики

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Чубайс высказался по поводу российской аналогии и проблем в ней, использовав для аналогии педали газа и тормоза, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Управление государством и экономикой, по мнению главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, заставляет вспомнить о вождении. В этих системах тоже есть две педали: газа – экономика под контролем вице-премьера Антона Силуанова, и тормоза, роль которого выполняет правоохранительная система.

Ни один из элементов не важнее другого, значимы они оба, продолжает Чубайс. Только вот российское правительство давит на них одновременно и то упора.

По его мнению, политика в сфере экономики сейчас лучшая, начиная с 1990 годов, но рост ВВП будет при этом невелик: около 1,3 процента. То есть, он практически отсутствует, подытоживает руководитель «Роснано».

Руководитель Сбербанка возразил Чубайсу: если бы у властей было ясное понимание того, как следует развивать экономику, ситуация могла бы быть иной. Но, тем не менее, как стоит управлять страной – не ясно до сих пор.

Анастасия Туркова

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