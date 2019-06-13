Глава "Роснано" рассказал о способе помощь экологии и экономике, сообщает DEITA.RU.

Для того, чтобы снизить количество вредных выбросов в атмосферу Анатолий Чубайс предлагает ввести новый налог, который можно назвать "углеродным".

Новый налог должен коснуться углекислого газа, а точнее нормы выбросов, после которой зарубежным производителям необходимо платить дополнительные отчисления.

Таким образом, руководитель госкорпорации призывает сначала работаться с вредными выбросами, а затем уже рассматривать возможность введения нового налога. Вместе с тем, он отмели, что эта тема является весьма серьёзной, ибо в последствии может привести к тому, что многие российские товары будут непригодны для экспорта.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин разрешил не платить подоходный налог с продажи жилья.

Дмитрий Шевченко