Чубайс предложил передать пенсии бизнесу

Анатолий Чубайс предложил направить пенсионные начисления россиян на развитие бизнеса. Об этом сообщает DEITA.RU.

Глава госкорпорации «Роснано» на полно серьезе предложил властям страны вложить «огромные накопления» негосударственных пенсионных фондов в активно развивающиеся молодые стартапы и борющиеся за место на рынке предприятия. Для этого, по мнению Чубайса, необходимо снять инвестиционные ограничения с НПФ и тогда в России появятся средства н резкий шаг вперед в сфере инноваций.

Предложение об инвестировании более трех миллиардов рублей, накопленных на будущую пенсию гражданами, в венчурную индустрию не нашло отклика среди экспертов. Например, глава Федерации независимых профсоюзов России Игорь Шанин завил, что рекомендация Чубайса поставит под серьезную угрозу гарантию сохранности денег россиян, которую обещает правительство – никто из предпринимателей-получателей средств от НФП не сможет пообещать, что пенсионные накопления благополучно не «утекут» за границу.

Екатерина Цой