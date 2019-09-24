Чубайс предложил передать пенсии бизнесу

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Анатолий Чубайс предложил направить пенсионные начисления россиян на развитие бизнеса. Об этом сообщает DEITA.RU.
Глава госкорпорации «Роснано» на полно серьезе предложил властям страны вложить «огромные накопления» негосударственных пенсионных фондов в активно развивающиеся молодые стартапы и борющиеся за место на рынке предприятия. Для этого, по мнению Чубайса, необходимо снять инвестиционные ограничения с НПФ и тогда в России появятся средства н резкий шаг вперед в сфере инноваций.
Предложение об инвестировании более трех миллиардов рублей, накопленных на будущую пенсию гражданами, в венчурную индустрию не нашло отклика среди экспертов. Например, глава Федерации независимых профсоюзов России Игорь Шанин завил, что рекомендация Чубайса поставит под серьезную угрозу гарантию сохранности денег россиян, которую обещает правительство – никто из предпринимателей-получателей средств от НФП не сможет пообещать, что пенсионные накопления благополучно не «утекут» за границу.
Екатерина Цой