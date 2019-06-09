По мнению Анатолия Чубайса, Россия будет переходить на электромобили дольше развитых стран, сообщает DEITA.RU.

Об этом глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил в интервью порталу «Национальные проекты. Будущее России» в ходе Петербургского международного экономического форума.

По данным Анатолия Чубайса, в России растет объем замены автобусов на электробусы. При этом, с личным электротранспортом ситуация другая.» В моем понимании, мы гораздо медленней развитых стран будем переходить на личный электротранспорт», - заявил Анатолий Чубайс.

«Роснано» вносит в процесс перехода к гибридам и электротранспорту и свой вклад. Одно из детищ подчиненных Чубайса - современный гибридный локомотив. Планируется, что прототип этого чуда техники представят РЖД в конце 2019 года. По заявлению разработчиков, российский маневровый железнодорожный локомотив будет оснащен отечественным гибридным приводом на литий-ионных аккумуляторах. Опытную партия в пять штук, по предварительным планам, хотят сделать в 2022 году. «И если эта опытная партия подтвердит свои характеристики, тогда уже появляется серия, там более 100 штук», - заявил Чубайс.

Деньги государство в разработки «Роснано» вкачивает немалые, будем ждать. Предыдущая затея с разрекламированным «Ё-мобилем» Михаила Прохорова закончилась. Создали прототип, на котором прокатился Президент России Владимир Путин. Но завод не построили, а немалые деньги ушли в неизвестном направлении. Ответственности за провал никто не понес.

Дмитрий Санников