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Чубайс заговорил об угрозе революции

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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что снижение доходов граждан в итоге однозначно приведет к политическим последствиям, сообщает ИА DEITA.RU.

В интервью «Forbes.Карантин» Анатолий Чубайс заявил, что по итогам пандемии богатые станут чуть менее богатыми, поменьше станет денег у среднего класса, а вот бедные станут совсем бедными. «В этом смысле удар для мира будет очень тяжелым, с политическими последствиями точно. Дай бог, чтобы без потрясений революционного характера», - сказал Анатолий Чубайс.

«Если у тебя на кухне взорвалась граната, тебе трудно отделить это от ядерного взрыва. Ты не понимаешь масштаб события, не понимаешь длительность его. На тебя естественно со всех сторон обрушиваются требования: мы тонем, мы погибаем, немедленно дай денег. Нельзя реагировать на тех, кто громче всех кричит, потому что все кричат. Нужно спокойно, жестко выбрать тех, кто на самом деле сильнее всего пострадал», - прокомментировал Чубайс действия правительства.

Как напомнил Анатолий Чубайс, в кризисах 2008 и 2014 года правительство не выходило с уровня поддержки юрлиц на уровень поддержки физлиц. По его мнению, это тоже революция с точки зрения бюджета, технологий доведения средств. «Что такое семьи с детьми? Это, как правило, и есть наименее обеспеченные семьи. Что такое дополнительное увеличение размера пособия на детей? Это ровно в ту сторону», - говорит Чубайс.

По мнению главы Роснано, Россия не останется в стороне от мировых тенденций, но по каждому из процессов у нее есть своя специфика. Как считает Чубайс, нужно серьезное изменение всей государственной системы контроля на задачу под названием «защита частной собственности и защита предпринимательства», потому что это и создает инновации. «У нас образование на задачу под названием «подготовка технологических предпринимателей» в принципе не заточено. Образование заточено на А: знания, Б: оно соединяется с наукой, что прекрасно. А в бизнес, а в технологии, а в промышленность?», - подобрался к очередным планам реформирования отечественной системы образования Анатолий Чубайс.

Как считает глава «Роснано», в России сейчас действует одна из самых разумных по конструкции налоговых систем, которая сочетает достаточно низкий уровень налогообложения: как корпоративного, так и индивидуального. По его мнению, стоит подумать о том, чтобы налоговая система, кроме классической функции формирования бюджета, начала выполнять и функцию адресного воздействия на приоритетные индустрии, которые в стране определены. «Если мы хотим, чтобы инновационная экономика стала приоритетом, то в Налоговом кодексе придется много чего менять», - сказал Анатолий Чубайс.

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