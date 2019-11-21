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Чудеса акробатики на снежных завалах демонстрируют приморцы - фото
Жители Лесозаводска жалуются на дорожный мост, который засыпало снегом настолько, что невозможно пройти – горожане просто протоптали тропинку за леерным ограждением, прямо на проезжей части, сообщает DEITA.RU.
В городском паблике размещена информация о том, что местные жители каждый день идут по снежным завалам в обход, каждый день рискуя просто сорваться вниз со снежной насыпи или попасть под колеса автомобиля.
«Почему администрация города закрывает глаза на беспредел и халатность дорожной службы? Когда эти службы будут выполнять свои обязанности, как положено, а не ждать пинка?», - пишет автор фото.
Местные жители возмущены подобной халатностью.
«Вчера там шла. Просто чудеса акробатики проявила». «Все дороги сейчас такие. Для машин почистили, а где люди должны идти – это не их проблема! Особенно в местах, где нет тротуаров!» «Хожу на работу этим путем, тут просто невозможно пройти». «Да тут по всему городу одни снежные горы».
Некоторые граждане предлагают и такое решение:
«Напишите в Инстаграм Кожемяко. Он быстро решает вопросы. Буквально пару дней назад писала, назвала улицы, которые интересовали. Он обещал разрешить вопрос. А сегодня уже почищены все!» - советует одна из подписчиц паблика.
Александра Маслова