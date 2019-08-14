Известие о том, что власти США приняли решение отложить введение пошлин на некоторые китайские товары до середины декабря, позволило несколько укрепиться рублю и преодолеть отметку в 65 рублей за один доллар. Однако радоваться такому повороту событий не следует, так как это не прекращение торговой войны, а всего лишь отсрочка, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказал ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский в беседе с журналистом РГ.

Ожидаемая торговая война приведет к резкому замедлению мировой экономики, что естественным образом скажется и на отечественной экономике. Разумеется, в подобной ситуации произойдет ожидаемое падение рубля. На фоне этого антироссийские санкции со стороны Соединенных Штатов кажутся совсем чудовищными, так как они приведут к оттоку инвестиций из страны, а также к ухудшению положения рубля. В самом печальном прогнозе рубль ожидается до 77 рублей за доллар, а евро превысит 80 рублей.

Из-за ожидания усиления торговой войны между Китаем и США резко снизились цены на активы с высокой доходностью. Речь идет о сырье, товарной валюте и активах постепенно развивающихся рынков. Кроме того, сильно подрос спрос на так называемые защитные активы: йены, золото, в том числе слитки, и франк Швейцарии.

Отмечается, чем сильнее будет разрастаться торговая война, тем указанные тенденции будут заметно усиливаться.

Екатерина Брязгунова