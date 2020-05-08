Чукчи на самоизоляции становятся блогерами и изучают поправки в Конституцию

Результаты опроса жителей Чукотки о проведении времени на самоизоляции обнародовало региональное правительство, сообщает ИА DEITA.RU.

Как выяснилось, большинство респондентов давно планировали стать блогерами, а самоизоляция поспособствовала реализовать планы. Этот пункт выбрали 69 % опрошенных. Уделять больше времени саморазвитию стали 45% респондентов. Изучают поправки в Конституцию России 40% участников опроса или 29 респондентов. Это третий по популярности ответ.

Далее в списке предпочтений – домашний ремонт. Остальные респонденты на самоизоляции стали уделять больше времени детям, занялись своей физической формой или осваивают новую профессию, а также завели домашнего питомца.

По данным правительства Чукотского автономного округа на 7 мая, в регионе 27 подтвержденных случаев COVID-2019, двое из пациентов выздоровели. На обязательной самоизоляции находится 352 человека. Тестирование прошли 3662 человека.