Меры по предотвращению африканской чумы свиней обсудили на межведомственном совещании под руководством врио вице-губернатора Приморского края Александра Костенко, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

Как отметили специалисты, в северо-восточных провинциях Китая отмечена вспышка африканской чумы свиней. В связи с этим, в Приморье усилятся меры по контролю за китайской продукцией животного происхождения.

Приморцам рекомендуют быть бдительными при покупке кормов для домашних животных. Также должен быть упорядочен забой товарного поголовья. Данный вопрос предложили обсудить в ближайшее время с участием представителей Минсельхоза России на площадке Администрации Приморского края.

Заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов также выступил с инициативой включить комплексную краевую программу по мониторингу кабанов в региональный проект «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае».

Накануне скандал вокруг строительства свинокомплексов в ТОР "Михайловский" в Приморье разгорелся с новой силой. Жители Спасского района вот уже третий год возмущаются из-за сильного запаха свиноферм, и утверждают, что резидент сливает нечистоты в ближайшую речку.

Дмитрий Санников