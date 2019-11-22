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«Чушь какая-то»: Путин недоволен нововведением для водителей

Путин

Резкое повышение стоимости медицинской комиссии для российских водителей серьезно возмутило президента страны. Владимир Путин Глава назвал инициативу чушью и высказал свое мнение по поводу введения дополнительных тестирований состояния здоровья россиян, получающих права на вождение. Об этом сообщает DEITA.RU.

«Я узнал об этом из СМИ, это чушь какая-то», - возмутился глава государства отметив, что минимальный уровень МРОТ по стране всего на три-четыре тысячи рублей выше новой стоимости медицинской комиссии для водителей.

И это действительно так, ведь на сегодняшний день минимальный размер оплаты труда равняется одиннадцати тысячам двумстам рублям с «копейками», а справка - от пяти до более семи тысяч рублей в зависимости от региона и медучреждения.

По словам президента, плату за труд на уровне МРОТ получают более трех миллионов россиян.

«А сколько людей возле этой цифры или чуть больше? Да и какая машина может быть у этой категории населения? Маленькая старая машинюшка. Отдавать половину заработной платы только за одну справку - ерунда какая-то. Я понимаю, что инстанции все согласовали, но хотя бы Минтруд должен был ознакомиться с документом», - продолжает президент.

По мнению Путина, введение обязательных анализов, направленных на выявление психоактивных веществ и маркеров CDT в организме людей, в процедуру прохождения медицинской комиссии водителями необходимо т.к. это позволит предупредить появление на дорогах граждан, употребляющих наркотические средства.

«Понятно, что речь идет о безопасности участников дорожного движения. Но вводить это надо с умом и поэтапно. Если есть возможность добавить [анализы на психоактивные вещества и маркеры CDT]сразу [в медосвительствование кандидатов в водители], то нужно подумать о субсидировании регионов на эти цели. Хотя бы в первое время», - высказался президент.

Напомним, что Минздрав России принял решение приостановить вступление в силу новых правил водительского медосвитедельствования в связи с многочисленными жалобами россиян со всех регионов страны. Предварительная дата введения анализов на запрещенные вещества - первого июля следующего года, вместо двадцать второго ноября текущего.

Екатерина Цой

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