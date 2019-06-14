По словам водителя, это случилось после посещения шиномонтажа в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU.

Приморский автолюбитель в соцсетях рассказал о вопиющем случае в автомастерской, который едва не стоил ему жизни. Житель Уссурийска приехал по делам во Владивосток, где ему понадобились услуги автомастерской. Обратился в одну из них в Первореченском районе города, после оплаты услуг шиномонтажа отправился дальше по своим делам, однако не успел он отъехать, как прямо на ходу у машины неожиданно отлетело колесо.

"Это случилось на Волховской, чудом в аварию не попал. Видимо, болты плохо затянули на колесе", - поделился Евгений.

По словам пострадавшего, он пожаловался на работников мастерской в полицию, чтобы виновных наказали за оказание некачественных услуг и опасную халатность.

"Проверяйте гайки, целее будете", - советует он пользователям Сети

Михаил Светлов